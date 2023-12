Brambati: “Cardinale uno stupido, il calcio non è il football americano”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan dopo le pesanti dichiarazioni di Paolo Maldini : "Bravo Paolo, ha raccontato quello che è successo. La proprietà ha sbagliato a mandare via Maldini e Massara, non li ha sostituiti innanzitutto. E' vero che ho storto il naso all'arrivo di Maldini, che non aveva esperienza nel ruolo, ma ora l'esperienza se l'era fatta, aveva cominciato a capire certe dinamiche. Ora che lo hai formato lo cacci via? Sei stupido Cardinale, il calcio non è il football americano".

L'ex calciatore ha poi concluso: "Scaroni è un dirigente prestato al calcio, fa bene a dirlo Maldini. Non ci mette la faccia nei momenti difficili, facile farlo in quello facili. Maldini con il papà rappresenta la storia del Milan, Sicuramente ha fatto errori, come li ha fatti da calciatore, ma li ha fatti e ha imparato. E ha ragione a spiegare di De Ketelaere. E' un giovane su cui si è rischiato e andava gestito, aiutato. A Pioli, secondo me, sono stati dati dei compiti che non sono prettamente dell'allenatore. Tanto che oggi fatica a fare il suo mestiere". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Il Diavolo vuole chiudere presto per Ouédraogo >>>