Braida: “Milan, se prendi Conte non sbagli. Io ci sono stato 28 anni e …”

Su Monza-Napoli: "Nessuna partita ha un esito scontato, si deve sempre giocare. Nel calcio non si vince senza scendere in campo. Ma dico anche che il Monza mi sembra in grande difficoltà, in disarmo. Inoltre mister Antonio Conte saprà certamente come tenere un po' tutti sulla corda, non ammetterà cali di tensione".