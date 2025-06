Braida: 'Lukaku e De Bruyne li avrei portati al Milan. Li seguivo ...'

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss', nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Radio Goal', soffermandosi sul nuovo acquisto del Napoli, Kevin De Bruyne. Oltre ad elogiarlo, infatti, ha spiegato come avrebbe voluto portarlo in rossonero se gli fosse stato possibile, rivelando di averlo seguito già dai tempi in cui ancora militava in Belgio. Lo stesso vale a dirsi per Romelu Lukaku. Ecco, dunque, le sue parole.