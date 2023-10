Braglia: “Se il Milan vince con la Juventus dà un messaggio al campionato”

Intervistato a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan in vista del match di campionato contro la Juventus: "Il Milan ha reagito da grande squadra dopo aver perso 5-1 il derby. Ha risposto di squadra e come società. Non so chi altro avrebbe avuto la forza di rispondere così sul campo. Se il Milan vince con la Juve dà un ulteriore messaggio al campionato".