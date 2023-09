Borussia Dortmund, Reus: “Le ultime settimane sono state turbolenti”

Intervistato dai microfoni di ZDF, al termine del match contro il Wolfsburg , Marco Reus , attaccante del Borussia Dortmund , ha parlato del momento della squadra giallonera: " Le vittorie sono sempre belle e sempre importanti. Le ultime settimane sono state un po’ turbolente per noi. E' stato scritto tanto. Oggi abbiamo mostrato una prestazione matura, abbiamo resistito bene e non abbiamo concesso molto".

Infine, Reus ha concluso: "Non abbiamo avuto molte occasioni per segnare, ma siamo stati pazienti e abbiamo giocato la partita. Avevo la sensazione che l'1-0 fosse nell'aria: è stato un bellissimo cross, dovevo semplicemente metterla in rete".