Calciomercato Milan – Tomori sempre più leader. E quel rifiuto in estate…

Fikayo Tomori è sempre più leader della difesa del Milan. E quel rifiuto in estate dimostra il suo amore per il Diavolo

E, come riferito da 'calciomercato.com', in estate Fikayo Tomori ha compiuto in gesto molto importante, che dimostra il suo attaccamento alla maglia del Milan. Tra maggio e giugno, infatti, il PSG lo aveva messo nel mirino, prima di virare deciso su Lucas Hernandez. Il difensore inglese, però, ha rifiutato la destinazione parigina pur di rimanere in rossonero. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si insiste per Miranda a parametro zero >>>