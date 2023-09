Calciomercato Milan – Il Diavolo insiste per prendere Miranda a zero

Il Milan starebbe continuando ad insistere per provare a prendere Juan Miranda a parametro zero nelle prossime sessioni di calciomercato

Secondo quanto riferito da 'Relevo', il Milan sarebbe in continuo pressing per provare a prenderlo a parametro zero nelle prossime sessioni di calciomercato. Allo stesso tempo il Betis Siviglia non lo vorrebbe perdere in questo modo e starebbe tentando di rinnovargli il contratto. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club, sebbene il Diavolo sia quello più convinto.