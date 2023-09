Milan, chi è Bartesaghi? Dal provino con Maldini all’esordio in Serie A

Le premesse per un suo esordio in Serie A c'erano tutte, ma tra il dire e il fare molto spesso c'è più di un mare. Perché in un campionato, come quello italiano, i cui è difficile che vengano lanciati giovani talenti, soprattutto in top club, Davide Bartesaghi rappresenta, quantomeno negli ultimi anni, una delle eccezioni. Il classe 2005, 18 anni non ancora compiuti, ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco di San Siro al 74', rilevando Alessandro Florenzi. E, seppur in pochi minuti, ha dato il suo onesto contributo alla causa.