Borghi: “Theo Hernandez è il terzino sinistro più forte al mondo” | News

Intervenuto nel corso di 'Night Cup' su Dazn, Stefano Borghi ha parlato di Theo Hernandez, autore del gol del momentaneo 1-0 contro il Marocco. Queste le dichiarazioni del telecronista: "Theo Hernandez è senza dubbio uno dei più importanti al mondo nel suo ruolo, se non il numero uno. È cresciuto tanto, ha mezzi naturali lampanti ma altrettanto chiaro è stato il suo lavoro e la mano di Stefano Pioli. Non riesco a dire un terzino sinistro oggettivamente più forte di lui al Mondo".