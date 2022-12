Milan, la probabile formazione contro il Liverpool: sorpresa in attacco?

Milan, la probabile formazione

Sarà ancora 4-2-3-1 con Tatarusanu tra i pali, nonostante sia reduce da una partita non brillantissima. In difesa potrebbe esserci spazio per Thiaw, il quale prenderebbe il posto di Tomori per formare la coppia centrale con Gabbia. Sulle fasce ancora Kalulu e Pobega, mentre a centrocampo potrebbe vedersi Krunic al fianco di Tonali. Sulla trequarti potrebbero scendere nuovamente in campo dal primo minuto Saelemaekers, Adli e Rebic. Per quanto riguarda l'attacco, secondo i colleghi di 'Milan News' dovrebbe giocare Lazetic dal primo minuto. Se così non sarà, giocherà Origi come contro l'Arsenal.