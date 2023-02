Borghi: “Le scelte di formazione dimostrano quanto il Milan sia in difficoltà”

Intervenuto su 'Dazn', Stefano Borghi ha parlato del Milan dopo la brutta sconfitta nel derby contro l'Inter. In particolar modo, il noto telecronista ha parlato dei cambi di formazione adottati da Pioli. Questo il suo intervento: "Le scelte di formazione dimostrano quanto il Milan sia in difficoltà psicologica e nel trovare i meccanismi perché giocare con tre difensori e una squadra così bassa… Ci ricordiamo un Milan che ha amplificato i suoi risultati andando in alto e andando ad aggredire: adesso è una squadra in difficoltà sotto tutti i punti di vista". Mercato Milan, colpo a centrocampo con uno scambio: le ultime news >>>