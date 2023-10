Bonanni: “Napoli-Milan? Diavolo uscito con le ossa rotte dagli ultimi match”

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al big match tra il Milan e il Napoli

Massimo Bonanni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'TMW Radio' in merito al big match tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Rudi Garcia . Ecco le sue parole.

"Il Milan è più in difficoltà ora, è uscito con le ossa rotte dall’ultima settimana, ma se il Napoli non dovesse vincere o pareggiare ne uscirebbe di più con le ossa rotte. Diventerebbe una situazione ancora più complicata. E’ un momento importante, non vedo un ambiente unito. Se non arriva il risultato, qualcuno potrebbe seriamente pensare a un cambiamento". LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, le probabili formazioni del big match >>>