Sta per terminare l'attesa. Dopo la doppia sconfitta contro Juventus e PSG, il Milan è pronto a scendere in campo contro il Napoli allo stadio 'Maradona' alle ore 20:45 di domani. Come riferito da 'gazzetta.it' il tecnico Stefano Pioli dovrebbe scegliere Mike Maignan in porta e una difesa a quattro con Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo ci dovrebbero essere Yunus Musah, Rade Krunic e Tijjani Reijnders, mentre in avanti il solito tridente titolare con Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.