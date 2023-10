Milan, Cassano duro: “Calabria non è Maldini. Almeno eviti di parlare”

Antonio Cassano , quando c'è da fare qualche critica, non si è mai tirato indietro e spesso nel mirino dell'ex attaccante rossonero ci finiscono alcuni giocatori del Milan . Dopo il match di Champions League tra il Diavolo e il PSG 'Fantantonio' ha espresso il proprio disappunto in merito alla prestazione di Rafael Leao , con cui da diverso tempo a questa parte è evidente che non corra buon sangue.

Non solo, perché nel corso del consueto appuntamento con la 'Bobo TV', in onda su 'Twitch', Antonio Cassano ha criticato duramente anche il capitano del Milan, Davide Calabria. L'ex attaccante ha soprattutto attaccato il terzino rossonero per le dichiarazioni rilasciate al termine del match contro il PSG, apparentemente in contrasto con quelle del tecnico Stefano Pioli.