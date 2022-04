Bonan: “Il nuovo Milan deve ripartire da Maldini e Massara” | News

Alessandro Bonan, noto giornalista, ha parlato del Milan e delle strategie societarie da adottare in caso di cambio di proprietà

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Alessandro Bonan ha parlato del Milan e da chi ripartire in caso di cambio di proprietà. Queste le sue dichiarazioni: "Il nuovo Milan deve ripartire da Maldini e Massara. Non è la squadra più forte, ma merita di essere primo in classifica. Sul mercato secondo me ai rossoneri serve un centravanti e uno dei trequartisti, ma servono due campioni per fare il salto di qualità. I rossoneri non vinconi da tanto lo scudetto, vincerlo quest'anno gli permetterebbe di rilanciare il club dopo anni difficili".