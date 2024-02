Bologna, Thiago Motta: “Zirkzee un trascinatore, ma è ancora giovane”

Intervistato a Dazn, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato dopo la vittoria in campionato contro la Fiorentina: "Zirkzee? Ogni tanto è cattivo davanti alla porta, lo ha dimostrato ad esempio contro il Cagliari. Non dimentichiamoci che è molto giovane. Fa giocare molto bene la squadra, aiuta tanto in non possesso. Tanti recuperi iniziano da una sua pressione. Nel gruppo lui aiuta sempre, è un trascinatore perché lavora tanto".