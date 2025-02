Bologna-Milan, Vocalelli attacca rossoneri e arbitro: e definisce ridicolo …

Il giornalista Alessandro Vocalelli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Radio', soffermandosi in modo particolare su Bologna - Milan , dall'arbitraggio di Maurizio Mariani alla prestazione dei rossoneri. A suo dire questa è stata disastrosa, mentre definisce ridicolo il fatto che non sia punibile l'assist di mano. Ecco, dunque, le sue parole.

"Se tu fai un assist di mano non è punibile, se tu fai gol di mano, sì. Una cosa che francamente è ridicola soltanto a dirla e pensarla. Da questo punto di vista non vedo l'ora che il campionato finisca. Che si metta un punto ad alcune regole che vengono interpretate a seconda delle situazioni. Quello era un gol da annullare tutta la vita: un assist di polso equivale a un gol di polso. Sul secondo gol il pallone sembrava uscito ma non basta quello e comunque dovevano essere più attenti i giocatori rossoneri. Comunque il Milan disastroso ma l'arbitraggio direi ancora più disastroso, trovo curiose le interpretazioni che leggo. Vivono la stessa confusione che stanno vivendo tutti quelli che dovrebbero decidere le regole del calcio".