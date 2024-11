Milan-Juventus, Vocalelli: “Ultimo treno scudetto”. Parole importanti su Leao

Siamo in un momento di sosta per il campionato. Il Milan , alla ripresa, avrà una partita difficile e molto importante: a San Siro arriva la Juventus di Thiago Motta. Alessandro Vocalelli , noto giornalista, ha scritto un pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' parlando della sfida e in particolare di Leao e Vlahovic.

Milan-Juventus, ultima occasione Scudetto? Il parere di Vocalelli. E su Leao...

"Sapete chi è il giocatore che guadagna di più al Milan? Rafa Leao, con sette milioni netti. Dietro ci sono Abraham e Morata, che sfiorano i cinque. Leao è finito addirittura nell’occhio del ciclone, messo fuori una, due, tre volte. Sapete quante partite intere ha giocato finora in campionato? Tre, soltanto tre: con Torino, Parma e Lecce. Che per essere il calciatore più pagato non è proprio una cosa normale. Perché sabato a San Siro (per Milan-Juventus) i rossoneri si giocheranno una delle ultime occasioni per rientrare nel giro scudetto".