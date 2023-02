Bologna-Milan 0-0, il racconto dei protagonisti. Miha: “Potevamo vincere”

Dazn ha pubblicato uno speciale sulla stagione 2021-2022 del Bologna intitolato 'We Are One'. Tra gli episodi, c'è anche un passaggio che riguarda il Milan e la partita contro i rossoblù del 4 aprile terminata 0-0 a San Siro. Diverse sono le voci dei protagonisti di quel match tra le fila dei felsinei. Marko Arnautovic , nel commento post gara, disse: "E' difficile andare a giocare a San Siro. Il Milan voleva vincere lo Scudetto. Noi siamo entrati e ci siamo detti che non abbiamo niente da perdere. Abbiamo fatto una grandissima partita".

Vengono riportate le dichiarazioni rilasciate all'intervallo da Emilio De Leo, vice di Mihajlovic: "Non deve passare una mosca. Dobbiamo partire per fare gol, perché loro vanno in crisi quando partiamo per fare gol". Così come viene riportato il messaggio che ha dato lo stesso Mihajlovic alla squadra, nonostante si trovasse in quel periodo in ospedale per le cure contro la malattia che, purtroppo, alla fine lo ha portato via: "Bravi, complimenti. Avete fatto una grande partita. Se ci avessimo creduto di più potevamo anche vincerla, ma va bene".