Sulle difficoltà nei primi 15': "Abbiamo perso qualche duello in mezzo al campo, non siamo riusciti a contrastare la velocità di Thuram: lì ha fatto la differenza. La deviazione sul tiro ha spiazzato Skorupski, nelle seconde palle ci siamo fatti trovare impreparati. Poi non abbiamo concesso più nulla: ho visto una grande squadra e una prestazione importante".

Sulla doppia sfida al Milan: "La prima in campionato sarà preparata per fare punti, arriveremo poi concentrati all'impegno in Coppa. Questo è un bene così non stacchiamo la spinta: in questo momento l'obiettivo è fare punti in campionato".