Allenatore Milan, Di Vaio: “Ecco cosa consiglieri a Italiano”

"Tramite la Champions, in Italia facevamo un po' di fatica. In Europa abbiamo fatto dei passi in avanti, nonostante l'eliminazione: ci voleva un po' di tempo in un campionato più tattico e sicuramente avere più coraggio". Così il Direttore Sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha parlato a DAZN prima di Bologna-Juventus. Le ultime anche su Vincenzo Italiano, possibile obiettivo per il nuovo allenatore del Milan: "L'esperienza europea, dopo la partita di Liverpool ad esempio, abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo rischiato e creato il giusto".