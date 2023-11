Bobo Tv, Adani duro: “Libertà o servilismo? Nessun patto con il sistema”

Lele Adani, ex calciatore e attualmente opinionista, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito all'addio dalla Bobo Tv

Lele Adani , ex calciatore ed oggi opinionista televisivo, ha postato due storie sul proprio profilo 'Instagram', tornando a parlare dell'addio alla Bobo Tv , comunicato la scorsa settimana da Christian Vieri . Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Lele Adani sull'addio alla Bobo Tv

"State tranquilli. Dove saremo noi, ci saranno approfondimento, analisi, ricerca, passione, linguaggio, confronto acceso. Ci saranno anche divisioni nelle vedute e nelle opinioni, ci sarà continuo dibattito, ma con grande rispetto per il calcio. Rispetto con la massima libertà e non ci sarà nessun patto con il sistema. E voi? Siete dalla parte della libertà o dalla parte del servilismo?".