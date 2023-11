Milan, quanti talenti dalla Primavera! Da Zeroli fino a Camarda…

Milan Primavera, da Zeroli a Camarda — Come detto sopra, potremmo partire dalla porta. Nonostante il Milan abbia uno fra i 3 portieri più forti al mondo, Noah Raveyre si appresta a diventare un degno sostituto, futuro, di Mike Maignan. Bravo con i piedi, ottimi riflessi e scelte sempre giuste. Passiamo alla difesa? Simic lo abbiamo già visto, un difensore roccioso ma pulito negli interventi. Ha ampi margini di miglioramento e il salto in prima squadra non potrebbe che fargli bene.

A centrocampo c'è un nome che molti tifosi rossoneri vorrebbero vedere titolare nella squadra di Pioli. Kevin Zeroli è il capitano del Milan Primavera, un ragazzo già maturo nonostante la giovane età. Ha qualità e quantità, tempismo negli inserimenti e grande temperamento. Zeroli è, forse, il profilo più adatto al centrocampo di questo Milan. Provarlo, anche solo per una partita, non costerebbe nulla...

Infine, vogliamo concludere con il giocatore più chiacchierato e osservato del gruppo allenato da Abate: parliamo di Francesco Camarda. Basterebbe guardare solo i suoi movimenti senza palla per capire quanta qualità abbia questo ragazzo. Un attaccante dal potenziale di un fuoriclasse. 'Un talento generazione', come scrivono sui social. Certo, portarlo in prima squadra potrebbe rallentare il suo processo di crescita, ma vogliamo ricordare che i grandi campioni, spesso, il grande salto lo hanno fatto precocemente. LEGGI ANCHE:Milan, e se il problema degli infortuni fosse il tuo gioco? >>>

