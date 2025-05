Zvonimir Boban, ex calciatore del Milan, ha rilasciato qualche tempo fa, negli studi di 'Sky Sport', alcune dichiarazioni relative al suo passato in rossonero e alla figura di Arrigo Sacchi. Il croato, come noto, è stato per ben nove anni, dal 1992 al 2001 in rossonero, per poi tornarvi da dirigente qualche anno più tardi. E anche da opinionista non ha mai nascosto il suo tifo per il Diavolo, che come ha rivelato lui è nato solamente una volta lasciato il club. Nelle ultime ore, sui social, sono tornate virali queste sue parole, che ora vi riproponiamo.