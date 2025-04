Ex Milan, nuovo ruolo per Boban: è il nuovo CEO della Dinamo Zagabria

Zvonimir Boban inizia una nuova avventura. L'ex calciatore del Milan torna alla Dinamo Zagabria come nuovo CEO della squadra croata

Zvonimir Boban inizia una nuova avventura. L'ex calciatore del Milan torna alla Dinamo Zagabria come nuovo CEO della squadra croata. Dopo l'annuncio del Presidente del club croato di ieri, arriva anche il comunicato ufficiale con i dettagli sulla carica dell'ex centrocampista del Milan. Come si apprende, Boban sarà coprirà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione che oggi è in campo a Zvonimir Manenica. L'incarico partirà a tutti gli effetti dal prossimo 1 giugno. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale.