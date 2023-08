Biasin: “Milan, mercato promettente. Ma manca ancora qualcuno…”

Le parole di Fabrizio Biasin sul mercato dell'Inter

"Il Milan, a furia di colpi da 20 milioni uno in fila all'altro, ha messo insieme una squadra parecchio "straniera" ma anche molto promettente. Manca ancora il bomberone da 20 gol, ma tutti gli altri messi insieme possono serenamente sopperire (a differenza della stagione passata). Il limite? Manca qualche certezza in più in fase difensiva, ma è piuttosto evidente che quella dei rossoneri è una vera e propria scelta: una squadra che guarda alla porta avversaria e allo spettacolo anche a costo di concedere qualcosa. Mentalità americana, appunto".