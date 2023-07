Besiktas, Rebic si presenta: “Onorato di far parte di questo club”

Sugli esordi : "Come ogni bambino, quando avevo 7 anni, ho iniziato a giocare a calcio, l'ho amato ed oggi sono un calciatore professionista".

Su come si descriverebbe dentro e fuori il campo : "In campo sono completamente concentrato sulla partita e fuori il campo sono una persona normale".

Sulla sua posizione in campo: "Sono un esterno sinistro ma posso giocare anche come seconda punta o centravanti. Mi sento a mio agio in queste posizioni".