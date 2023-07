Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Un club di Ligue 1 su De Ketelaere”

Dalla Francia riferiscono come un club di Ligue 1 abbia messo gli occhi su Charles De Ketelaere, trequartista del Milan

Uno dei nomi in uscita dal Milan, dopo il passaggio di Ante Rebic al Besiktas, è Charles De Ketelaere. Il belga vorrebbe anche giocarsi le proprie chances in rossonero, ma il Diavolo vorrebbe trovargli una sistemazione senza fare una minusvalenza. Sulle sue tracce si sarebbero messi già PSV Eindhoven, club rifiutato dal numero '90', e Atalanta, con cui non c'è intesa sulla formula.