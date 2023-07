Calciomercato Milan – “Contatto Lukaku-Maldini, poi però…”

Paolo Maldini, ex dirigente del Milan, avrebbe contattato l'attaccante Romelu Lukaku per portarlo in rossonero

Fabio Barera Redattore

L'addio di Paolo Maldini da dirigente del Milan è stato un colpo basso per tanti tifosi rossoneri, sia per l'importanza della leggenda del Diavolo all'interno della società sia per il mercato condotto nel corso delle diverse stagioni. Oltre ai colpi messi a segno e che hanno permesso al club di via Aldo Rossi di conquistare uno Scudetto, ci sarebbe potuto essere un altro arrivo.