Intervenuto ai microfoni della Gazzetta, l'ex calciatore dell'Inter Nicola Berti ha voluto parlare dei rossoneri...
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Nicola Berti non perde il vizio di far discutere. Intervenuto direttamente dai Caraibi, la storica bandiera dell'Inter ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta Dello Sport, destinate a far parlare a lungo tutti i tifosi, del Milan soprattutto.
Milan, parla Berti: "Senza peli sulla lingua, come a suo solito, l'ex calciatore nerazzurro si è espresso sull'avvio di stagione delle rivali storiche. Parlando del nuovo Milan di Ruben Amorim, Berti ha esordito con una dichiarazione inconfondibile:
"Il Milan, che mi sta un po’ sul c... ma è una squadra interessante. Specialmente quando sono entrati Rabiot e… quello forte, il Pallone d’oro… sì, Modric."
L'ex centrocampista nerazzurro riconosce la bontà del progetto rossonero, sottolineando come La Rosa si sia rinnovata bene nonostante le fatiche dell'esordio stagionale.
"Il Milan è ringiovanito, a parte il Pallone d’oro… Ma anche i rossoneri dopo un primo tempo faticoso contro il Torino sono venuti fuori bene. In ogni caso bisogna mantenere alta l’attenzione: la stagione però è luuuuunga".
Ovviamente non è mancata anche una battuta al veleno sulla Juventus, reduce dal sofferto successo di misura all'esordio:
"Durante Frosinone-Juve invece mi è saltato il segnale. Chissà perché: non l’ho vista, ma probabilmente è stato meglio così. Solo 1-0 contro il Frosinone rischiando pure di farsi pareggiare mi sembra un po’ poco. Se l’Inter dominerà la Serie A? Di sicuro il campionato non sarà così senza storia come si racconta. Secondo me, per l’Inter sarà una stagione molto più complessa"
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