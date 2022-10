Bergonzi: “Rigore? Errore gigantesco dell’arbitro. Fatta una figuraccia”

Intervenuto su 'TMW Radio' durante la trasmissione 'Maracanà', Mauro Bergonzi ha parlato di Milan-Chelsea e del calcio di rigore assegnato ai 'blues'. Queste le dichiarazioni dell'ex arbitro: "Difficile fischiare un rigore del genere. Non è fallo neanche a centrocampo, non c'è neanche la trattenuta per la maglia. Inspiegabile il fischio dell'arbitro. L'espulsione è la conseguenza del fischio, perché se è potenziale azione da rete e c'è trattenuta è sempre cartellino rosso. Errore gigantesco, clamoroso, non oso pensare se fosse capitato a un arbitro di Serie A".