Bergomi: “Il Milan può mettere in difficoltà l’Inter, lo ha fatto tutto l’anno”

Beppe Bergomi, intervenuto in diretta su Sky Sport, ha parlato del Milan in vista del derby di Coppa Italia contro l'inter

Dopo l’ultima sconfitta in campionato, maturata in un altro scontro diretto, il destino della stagione rossonera sembra passare tutto dal derby di Coppa Italia in programma mercoledì sera a San Siro. Si riparte dall’1-1 dell’andata, ma la domanda che molti si pongono è una sola: questo Milan è davvero in grado di mettere in difficoltà l’Inter?