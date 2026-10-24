La grave sconfitta per 3-0 di giovedì sera contro il Bournemouth continua a far discutere in casa rossonera, soprattutto per le scelte iniziali di Amorim. Tra le decisioni che hanno sollevato molte perplessità c'è sicuramente il mancato utilizzo di Francesco Camarda, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nonostante l'assenza di Ramos.

Milan, la critica di Bergomi

Sulla tematica, molto importante in casa rossonera, è intervenutoex calciatore nerazzurro che, durante il programma After Party di Sky Sport, ha espresso la propria opinione sul percorso di crescita migliore da seguire per il giovane attaccante rossonero.

Secondo l'ex difensore, la sfida contro gli inglesi sarebbe potuta essere una grandissima occasione per dare spazio al talento italiano. Bergomi ritiene che il Milan debba valutare con estrema attenzione come accompagnare la crescita del proprio gioiellino, concedendogli delle occasioni in prima squadra oppure scegliendo un percorso alternativo attraverso un prestito, come successo nella scorsa stagione con il Lecce:

«Camarda? Questa sera doveva giocare questo ragazzo qua o dovevi fargli fare un percorso alla Esposito. Un percorso magari non come l’anno scorso a Lecce che è una squadra che si deve salvare in Serie A».

Durante l'intervista, Bergomi ha voluto fare anche un paragone con Pio Esposito: l'attaccante nerazzurro ha avuto modo di maturare attraverso il prestito con lo Spezia prima di tornare all'Inter e ritagliarsi uno spazio molto importante accanto a giganti come Lautaro Martínez e Marcus Thuram.

«Pio ha fatto due anni bene con lo Spezia, è cresciuto e poi te lo sei portato dentro, con due giocatori davanti come Thuram e Lautaro, si è preso il suo spazio. Ha fatto dieci gol e pian piano ha conquistato la Nazionale. Ci sono tre anni di differenza e c’è ancora tempo per fare un tipo di scelta riconoscendone il valore».

Milan, cosa devi fare?

In breve tempo, i rossoneri dovranno scegliere la strada migliore per il giovane. Per maturare, infatti, servono minuti nelle gambe ma, soprattutto, continuità, cosa che i rossonero Camarda non sta avendo. La mancata presenza in campo nella sfida contro gli inglesi, quindi, ha aperto un interrogativo molto grande su quella che è la strategia rossonera.

Il talento del giovane italiano, cresciuto nel vivaio rossonero, non è in discussione, ma Las fida più grande per la dirigenza del diavolo sarà individuare il percorso migliore, mirato a far esplodere le grandi qualità che Camarda possiede.