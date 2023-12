Bennacer: “Sogno la Champions con il Milan. Adli è come un fratello”

Su come sono stati questi mesi a livello psicologico: "All’inizio era difficile, la sera dell’infortunio è stata molto difficile perché non sapevo cosa avevo. Il giorno dopo ho fatto risonanza e mi hanno detto che sarei tornato dopo 8/9 mesi. Ero molto molto triste ma in quei momenti dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno perché è così che vai avanti. Ho avuto più tempo per me, per la mia famiglia, per lavorare a delle cose per le quali prima non avevo tempo. Giocando ogni tre giorni non hai tempo per queste cose. Ora sono contento perché sono pronto’".