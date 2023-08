Bellinazzo: “Perdite importanti, situazione di difficoltà del nostro calcio”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Marco Bellinazzo ha parlato della situazione, economica e non, del calcio italiano

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Marco Bellinazzo ha parlato della situazione, economica e non, del calcio italiano: "Mi auguro sia l'ultimo anno che per l'effetto della pandemia ma non solo (perché gli squilibri c'erano già prima) si sia toccato il fondo. Temo però che i trend continueranno ad essere negativi. Si parla di perdite importanti, è una situazione di difficoltà del nostro calcio che vediamo tutti i giorni, soprattutto sul mercato".