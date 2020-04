Begovic: “Ibrahimovic e Donnarumma tra i più forti e bravi al mondo”

Su come sta andando l’allenamento a casa: “Sta andando molto bene, cerco di tenermi impegnato con un po’ di corsa, cyclette ed altri esercizi. Sia da solo che in video con tutta la squadra. Mi tengo allenato, sto bene e mi preparo per il rientro”.

Sui suoi hobby: “Sono passare il tempo con la mia famiglia, i miei bambini, sto con loro il più possibile. Facciamo qualche tiro a golf nel giardino di casa, leggiamo, facciamo dei podcast. Cerchiamo di concentrare le nostre energie in cose diverse”.

Sulla sua parola preferita in italiano: “Non è facile, ce ne sono tante belle, ma direi ‘Calcio'”.

Su come si è sentito in occasione del debutto a Firenze: “È stato bellissimo, giocare per il Milan è un grande onore e motivo di orgoglio. È stata una partita difficile, con un po’ più di fortuna potevamo vincere. Per me è stato un grande onore debuttare in rossonero e non lo scorderò mai”.

Su dove si vede tra dieci anni: “Difficile dirlo, probabilmente avrò smesso anche se proverò a giocare ancora dieci anni. Farò qualcosa di diverso, inizierò un nuovo capitolo della mia vita, studierò le varie possibilità e vedremo quale sarà la soluzione migliore”.

Sui giocatori più forti che ha affrontato: “Ho giocato contro calciatori molto forti, Zlatan Ibrahimovic è uno dei più forti incontrati, fisicamente è molto forte ed è sicuramente tra i più forti contro cui ho giocato”.

Su come si è sentito quando ha segnato in Premier League: “Ero molto felice, anche se bisogna rispettare il portiere avversario ma sicuramente è qualcosa che non scorderò mai”.

Sul ritorno in campo: “Quando torneremo in campo saremo tutti molto carichi, sarà forse diverso, con o senza tifosi non si sa, ma a tutti manca molto il calcio dopo una pausa così lunga e sarebbe bello tornare ad una vita normale, si spera, e giocare insieme ai miei compagni”.

Su cosa gli manca del calcio: “Mi manca molto. I tifosi, le partite, i compagni, l’atmosfera delle gare, tutto. Come ho detto, è stata una lunga pausa, forzata, e non vediamo l’ora di tornare a giocare il prima possibile”.

Sulla cucina italiana o inglese: “Devo dire che quella italiana è migliore: credo che, a parte quella bosniaca, sia la migliore al mondo. Sono stato diversi anni in Gran Bretagna e ho imparato ad apprezzarne la cucina, ma metto la cucina italiana sopra di un gradino”.

Sui cinque portieri più forti al mondo: “Domanda difficile: ci sono molti portieri forti e potrei dimenticarne qualcuno, ma direi Marc-André ter Stegen, Jan Oblak, Gigio Donnarumma, Manuel Neuer e Thibaut Courtois”.

Sul compagno di squadra più divertente: “Bella domanda, abbiamo delle belle personalità in squadra: Samu Castillejo e Theo Hernández sono divertenti, ma anche Ibrahimovic ed Ante Rebic. Abbiamo un sacco di ragazzi divertenti, cerchiamo di tenere un’atmosfera divertente, ogni giorno”.

Sulle tre cose senza cui non può vivere: “Per primi, La mia famiglia e i miei amici; per secondo il calcio e, per terzo, il mio telefono”.

Su come è stato giocare in un San Siro vuoto: ”