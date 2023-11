Balreira: “Milan, a Leao manca continuità. Pioli ha fatto un ottimo lavoro”

Su Pioli e Ibrahimovic: "Pioli e anche Ibrahimovic sono stati fondamentali per la crescita tattica di Leao ma gli manca continuità. Ora poi è anche più sereno per le questioni extracampo, una volta rientrato dall’infortunio potrà dare tutto". LEGGI ANCHE: Scommesse, Florenzi si difende. “Mai scommesso sul calcio”

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.