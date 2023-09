Ballo-Touré: “Pensavo di rimanere al Milan. Ma quando chiama il Fulham..”

Le parole di Fodé Ballo-Touré

"È un club molto grande, un club storico. È stato molto strano. Non me lo aspettavo, pensavo che sarei rimasto al Milan. All'ultimo minuto ho ricevuto una telefonata dal mio agente, che mi ha detto che il Fulham mi voleva. Non ho esitato. Ho detto di sì ed è successo molto velocemente. Sono un grande fan della Premier League. Ho seguito il Fulham la scorsa stagione e hanno giocato un ottimo calcio. So che migliorerò qui. Per me non puoi rifiutare il Fulham. Ho visto come hanno giocato la scorsa stagione ed è stato difficile per me rifiutarli. Spero che faccia meglio della scorsa stagione".