Bakker: “Testa alta e si va avanti. Ora pensiamo al derby contro l’Inter”

La Juventus ha tanta esperienza ed è stata brava a gestire la partita, riguardando completamente tutta la competizione, penso che abbiano meritato di vincerla. Congratulazioni a loro per questo trofeo. Ogni partita in questa Poule Scudetto è importante per noi, vogliamo dimostrare quanto valiamo e stiamo crescendo molto.

È chiaro che il risultato di oggi non è positivo, ma riguardando il nostro cammino abbiamo saputo dimostrare le nostre capacità. Specialmente tra il 16′ e il 30′ del primo tempo. Come ho detto, dopo il 2-0 abbiamo provato a sbilanciarci ancora di più per trovare il gol del 2-1, ma oggi non era giornata per segnare. Testa alta e si guarda avanti, pensando alla prossima settimana: c’è il Derby contro l’Inter e poi l’ultima con la Roma. Continuiamo il percorso di crescita“.