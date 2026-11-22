Intervenuta ai microfoni del club nel post partita, Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto commentare la prestazione della squadra
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Il Milan Femminile conquista tre punti importantissimi nell'ottava giornata di Serie A Femminile. Le rossonere hanno battuto il Sassuolo per 3-2, l termine di una gara piuttosto movimentata, riuscendo a ritrovare un successo che mancava da parecchio tempo.
Milan, le parole di BakkerAl termine della sfida, l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha voluto analizzare la prestazione delle sue ragazze, soffermandosi sull'andamento dei due tempi di gioco e sulle capacità delle rossonere di reagire a momenti di estrema difficoltà:
«Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, subendo due reti negli unici due momenti in cui non siamo state pronte, per esempio dopo l’1-0 non abbiamo nemmeno toccato palla. Nella ripresa però abbiamo fatto molto bene, sapevamo che loro avrebbero cercato in ogni modo di pareggiare e noi siamo state pronte a fronteggiare la loro spinta e non subire l’iniziativa."
In chiusura, lo sguardo si è spostato subito sui prossimi impegni. Dopo la pausa infatti, il Milan tornerà in campo con molta determinazione per affrontare le ultime due partite dell'anno e collezionare 6 punti preziosissimi, in modo da avvicinarsi alla poule scudetto:
"Dopo la sosta torneremo in campo con convinzione per dare il massimo negli ultimi due impegni del 2026»
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