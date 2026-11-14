Suzanne Bakker analizza il pareggio del Milan Femminile contro il Napoli. Le rossenere hanno chiuso il risultato sul 3-3 nel match valido per la settima giornata di Serie A, al termine di una partita piena di emozioni e vari colpi di scena. Un risultato che lascia l' amaro in bocca alle rossonere, passate per due volte in vantaggio senza riuscire a tenerlo.

Al termine della sfida, l'allenatrice rossonera ha voluto commentare la prestazione della propria squadra, soffermandosi soprattutto sulla gestione dei momenti decisivi. Ilinfatti, dopo un avvio complicato, era riuscito a reagire e a ribaltare il risultato già nel primo tempo, grazie alla doppietta di

Nella ripresa però, non è bastato neppure il terzo gol di Koivisto per portare a casa la vittoria. Nel post partita, Bakker ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla squadra rossonera nella prima parte della sfida, sottolineando però la buona reazione mostrata successivamente:

«Non abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo reagito e nel primo tempo eravamo in controllo. Siamo andate al riposo sul 2-1. Nella ripresa non è stato sufficiente segnare il terzo gol, un bel gol, sicuramente va migliorata la gestione della gara e delle scelte sia in attacco che in difesa».