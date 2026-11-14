Intervenuta nel post partita, Suzanne Bakker ha voluto analizzare il pareggio del suo Milan Femminile contro il Napoli
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Suzanne Bakker analizza il pareggio del Milan Femminile contro il Napoli. Le rossenere hanno chiuso il risultato sul 3-3 nel match valido per la settima giornata di Serie A, al termine di una partita piena di emozioni e vari colpi di scena. Un risultato che lascia l' amaro in bocca alle rossonere, passate per due volte in vantaggio senza riuscire a tenerlo.
Milan Femminile, parla BakkerAl termine della sfida, l'allenatrice rossonera ha voluto commentare la prestazione della propria squadra, soffermandosi soprattutto sulla gestione dei momenti decisivi. Il Milan infatti, dopo un avvio complicato, era riuscito a reagire e a ribaltare il risultato già nel primo tempo, grazie alla doppietta di Fornes.
Nella ripresa però, non è bastato neppure il terzo gol di Koivisto per portare a casa la vittoria. Nel post partita, Bakker ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla squadra rossonera nella prima parte della sfida, sottolineando però la buona reazione mostrata successivamente:
«Non abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo reagito e nel primo tempo eravamo in controllo. Siamo andate al riposo sul 2-1. Nella ripresa non è stato sufficiente segnare il terzo gol, un bel gol, sicuramente va migliorata la gestione della gara e delle scelte sia in attacco che in difesa».
Non c'è troppo tempo per guardarsi indietro: il calendario mette già nel mirino il prossimo appuntamento contro il Sassuolo, ultimo impegno prima della sosta delle nazionali. Bakke ha invitato la squadra a concentrarsi sulla prossima partita, senza lasciarsi condizionare dal risultato maturato contro il Napoli:
«Non possiamo cambiare questo risultato. C’è dispiacere di riportare un solo punto a Milano, ma adesso va preparato al massimo il prossimo appuntamento, l’ultimo prima della sosta per le nazionali»
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