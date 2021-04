Baiocchini: “Rinnovi? Con la Champions sarebbe tutto più semplice”

Le ultime notizie sul Milan: Manuele Baiocchini, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa rossonera

Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport, ha parlato dei rinnovi in casa Milan e di come la Champions potrebbe rendere il tutto molto più semplice. "In questa situazione mi aspetto che i protagonisti in causa stiano aspettando di avere la certezza della Champions League. Da una parte il Milan potrebbe avere più margine di spesa per i contratti e per gli ingaggi, dall'altra, per quanto riguarda Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic, la vetrina della Champions è qualcosa che potrebbe aiutare a non ascoltare le sirene che arrivano dalle altre squadre. Con la certezza della Champions sarebbe tutto più semplice". Intanto Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Sampdoria.