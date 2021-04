Milan-Sampdoria, i convocati di Pioli: ritorna Rebic, out Brahim Diaz | News

Le ultime notizie sul Milan. Pioli ha convocato 20 giocatori per la gara di domani tra Milan e Sampdoria: assente dalla lista Brahim Diaz

E' stata appena pubblicata la lista dei convocati diramata da Stefano Pioli per la gara di domani tra Milan e Sampdoria. Ancora assenti per infortunio Romagnoli e Calabria, così come non risulta tra i convocati nemmeno Brahim Diaz. Torna a disposizione dell'allenatore rossonero Ante Rebic. Ecco di seguito i nomi dei venti giocatori che saranno presenti allo Stadio 'San Siro'. Intanto il Milan pensa al calciomercato: ecco il sostituto di Meite.