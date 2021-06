Baiocchini: “Giroud, Brahim Diaz e Dalot: ecco quale sarà il loro futuro”

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Giroud, Brahim Diaz e Diogo Dalot

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini, inviato sul Milan, ha parlato dell'obiettivo di mercato Giroud e dei possibili riscatti di Brahim Diaz e Diogo Dalot. Queste le sue parole. "Ieri un po' a sorpresa Giroud ha rinnovato con il Chelsea, ma con la promessa, visti i buoni rapporti tra il club e il calciatore, che con una proposta interessante Marina Granovskaja, dirigente dei Blues, non avrebbe problemi a liberarlo. Bisogna capire se a titolo gratuito o con un indennizzo economico. Brahim Diaz? Bisognerà capire cosa vorrà fare Ancelotti. Il Real Madrid sta aspettando il parare di Ancelotti per decidere se riportare a casa Brahim dopo il prestito semplice o se continuare la trattativa con il Milan per tenerlo un altro anno in rossonero. Dalot, invece, non sarà riscattato: il Milan cercherà un terzino destro". Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini