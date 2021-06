Calciomercato Milan, la strategia di Elliott e Maldini | PM News

Il Milan si sta per tuffare nel vivo del calciomercato. La strategia è molto chiara: si punta a prestiti e investimenti mirati.

Stefano Bressi

Sarà una sessione di calciomercato molto importante per il Milan. I rossoneri hanno l'occasione di accorciare il gap con le squadre più forti in Italia, sfruttando i ricavi della Champions League e il fatto che molti club si siano trovati in una situazione d'emergenza a causa della pandemia. Una situazione che invece non ha toccato eccessivamente il club rossonero, visto che la gestione finanziaria era già da tempo accorta e intelligente. Niente spese folli, solo acquisti di giovani di prospettiva e di elementi d'esperienza a basso costo.

Una strategia che non cambierà comunque neanche quest'estate. Sarà l'ennesima prova per Paolo Maldini, che è chiamato a far fare alla squadra il salto di qualità senza spendere cifre folli. Niente acquisti a prezzi esorbitanti, niente investimenti su stelle del calcio. La strategia è chiarissima: il Milan punterà ancora una volta a fare un calciomercato intelligente, composto da investimenti mirati e occasioni a zero o in prestito.

Se c'è un giocatore d'esperienza, di qualità, che possa trasferirsi a costo zero, allora può essere un'occasione. Se ha un costo ritenuto troppo alto, viene accantonato. Per il resto, sarà un mercato di scambi e prestiti, come di consueto. Prestiti secchi e con diritto di riscatto, in modo da ritardare il pagamento e poter valutare il giocatore. Ciò non significa che non si spenderà, Elliott ha sempre investito per il Milan. Lo si farà in modo accurato: pagamenti dilazionati, acquisti di giovani di prospettiva, talenti che possano crescere ulteriormente.

Il Milan è attento e concentrato. Gli scout rossoneri sono al lavoro e la squadra mercato è pronta e preparata. C'è la consapevolezza, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, di poter fare un ottimo lavoro e che alla fine di questo mercato la squadra possa uscirne molto più forte e pronta per competere sui vari fronti.