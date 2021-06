Calciomercato Milan – Leao resta o va via? Il punto | PM News

Si parla molto del futuro di Leao in ottica calciomercato, ma il Milan non sembra intenzionato a lasciarlo andare facilmente.

Stefano Bressi

Si avvicina sempre di più il calciomercato e in casa Milan ci si interroga sul futuro di Rafael Leao. Il portoghese, classe 1999, è stato uno dei giocatori acquistati due anni fa da Paolo Maldini e Zvonimir Boban ed è costato ben 29,5 milioni. Una cifra molto importante per un ragazzo molto giovane (all'epoca aveva soli 20 anni). Le sue due stagioni rossonere, però, sono state caratterizzate da alti e bassi. Non sempre è riuscito a fare la differenza. Il Milan però ha grande fiducia in lui e tutti nel club rossonero sono convinti che il talento di Leao non sia in discussione.

Alle volte, però, dà la sensazione di essere un po' troppo poco elettrico. Non riesce a incidere sulla partita come dovrebbe. Si accende a sprazzi. Ecco perché qualcuno ha anche pensato che nel corso di questa estate potrebbe andare via. In realtà è un'ipotesi abbastanza difficile. Il Milan fa una valutazione davvero molto alta. I rossoneri, come detto, puntano molto su di lui e sono convinti possa esplodere da un momento all'altro.

Non si accontentano di fare una plusvalenza, ma vogliono andare a guadagnare molto su un'eventuale cessione. Al momento il suo valore è di 25 milioni, ma un'offerta tale non basterebbe assolutamente a convincere il Milan a lasciarlo andare, nonostante andrebbe a portare nelle casse una plusvalenza di 7,3 milioni. Troppo poco per i vertici di via Aldo Rossi.

Ecco perché l'ipotesi più probabile è che Leao resti al Milan nel prossimo calciomercato, con la speranza che il prossimo sia l'anno giusto per il salto di qualità, soprattutto considerando che si giocherà in Champions League. Secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, ci sono solo due ipotesi in cui Leao potrebbe salutare: un'offerta davvero irrinunciabile o la possibilità di intavolare degli scambi vantaggiosi. Queste, però, sono valutazioni che farà la dirigenza. In ogni caso, al momento, non ci sono manifestazioni di interesse per lui.