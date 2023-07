Azmoun: “Taremi ha talento. Può giocare senza dubbio per Milan o Inter”

Sardar Azmoun, calciatore del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Record', soffermandosi in modo particolare sul connazionale Mehdi Taremi, accostato al Milan e all'Inter. I rossoneri, avendo terminato gli slot per gli extra-comunitari, non potrebbero acquisirlo, ma il possibile cambio della normativa farebbe cambiare i piani al Diavolo. Di seguito le sue parole a riguardo.