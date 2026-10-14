Intervenuto ai microfoni di SkySport, Maurizio Sarri ha voluto spendere alcune parole sugli infortunati in casa nerazzurra, parlando anche della sfida contro il Milan
Milan, corridoio d'onore per Pavlovic dopo il rinnovo: le immagini esclusive da Milanello | VIDEO PM
Milan e Atalanta sono concentrate sui rispettivi impegni europei, ma i riflettori sono puntati anche alla sfida di domenica sera a San Siro, una partita molto importante per entrambe le squadre che potrebbero arrivarci però con alcune assenze molto pesanti a causa di vari infortuni.
Milan, le parole di SarriIl Milan scenderà in campo domani alle 18:45 contro il Salisburgo, in occasione della seconda giornata di Europa League. Per la gara europea Amorim dovrà fare a meno degli infortunati Gabbia, Saelemaekers e Terracciano: i tre giocatori infatti non saranno disponibili neppure per la sfida di campionato contro i nerazzurri, in programma per l'appunto domenica sera.
Anche in casa Atalanta l'infermeria continua a riempirsi: i bergamaschi domani saranno impegnati contro il Pafos nella prima gara di Conference League, ma dovranno fare i conti con diverse assenze, tra cui quella di Giorgio Scalvini. Il difensore è alle prese con un problema muscolare e potrebbe, molto probabilmente, saltare anche la sfida contro il Milan.
Sulle sue condizioni è intervenuto anche Maurizio Sarri, allenatore neroazzurro, ai microfoni di SkySport facendo il punto sui tempi di recupero e sulle possibili soluzioni a disposizione:
«Scalvini non ha un infortunio molto grave, ma per qualche giorno dovrà stare a riposo. Probabilmente salterà anche il Milan. Andremo a sopperire con quelli che abbiamo, ma in questo momento è importante che tutti siano coinvolti, quindi bene che mettano piede in campo più giocatori possibili».
© RIPRODUZIONE RISERVATA