Milan e Atalanta sono concentrate sui rispettivi impegni europei, ma i riflettori sono puntati anche alla sfida di domenica sera a San Siro, una partita molto importante per entrambe le squadre che potrebbero arrivarci però con alcune assenze molto pesanti a causa di vari infortuni.

Milan, le parole di Sarri

Ilscenderà in campo domani alle 18:45 contro ilin occasione della seconda giornata di Europa League. Per la gara europea Amorim dovrà fare a meno degli infortunatii tre giocatori infatti non saranno disponibili neppure per la sfida di campionato contro i nerazzurri, in programma per l'appunto domenica sera.

Anche in casa Atalanta l'infermeria continua a riempirsi: i bergamaschi domani saranno impegnati contro il Pafos nella prima gara di Conference League, ma dovranno fare i conti con diverse assenze, tra cui quella di Giorgio Scalvini. Il difensore è alle prese con un problema muscolare e potrebbe, molto probabilmente, saltare anche la sfida contro il Milan.

Sulle sue condizioni è intervenuto anche Maurizio Sarri, allenatore neroazzurro, ai microfoni di SkySport facendo il punto sui tempi di recupero e sulle possibili soluzioni a disposizione:

«Scalvini non ha un infortunio molto grave, ma per qualche giorno dovrà stare a riposo. Probabilmente salterà anche il Milan. Andremo a sopperire con quelli che abbiamo, ma in questo momento è importante che tutti siano coinvolti, quindi bene che mettano piede in campo più giocatori possibili».