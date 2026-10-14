Giornata molto interessante per il Milan. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, il Milan punta i riflettori alla trasferta di domani contro il Salisburgo. In occasione di questa trasferta, sono arrivate delle novità su Chukwueze e Gabbia: come sappiamo, il difensore italiano sarà out, il nigeriano, invece, avrebbe saltato la seduta di allenamento odierna. Spazio, però, anche al mercato, con un possibile approdo di Zirkzee a Milano.

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1 . Le ultime su Gabbia

2. Il pupillo di Amorim

3. Le ultime su Chukwueze

4. Le parole di Kirovski

Ildovrà fare a meno diper circa tre mesi. Il difensore ha riportatocontro il Sassuolo e, salvo ulteriori verifiche, dovrebbe evitare l'intervento chirurgico, optando per una. Il rientro è previsto nel 2027. Una perdita pesante per Amorim che, ora come ora, dovrà ridisegnare la difesa.Ilstarebbe valutando il ritorno in Serie A di. L'attaccante olandese, poco utilizzato al, sarebbe un obiettivo più che gradito ad, che lo ha già allenato in passato. I rossoneri punterebbero ad un prestito con diritto di riscatto, mentre il club inglese preferirebbe un obbligo condizionato alla qualificazione in, per una valutazione di circa 35 milioni di euro. Sull'exresta, però, anche la, esterno nigeriano rossonero, ha saltato l’allenamento previsto stamattina a Milanello a causa di problema muscolare:. L’allenatoreha deciso di concedergli un po' di riposo, proprio per evitare dei sovraccarichi nel mese di ottobre, pieno zeppo di impegni tra campionato ed, dirigente rossonero, ha ribadito l'importanza del progetto legato al Milan futuro proprio all'intervallo della sfida contro il Piacenza, sospesa e rinviata poi per l'infortunio dell'arbitro. L'obiettivo, secondo Kirovski, è accompagnarli verso la prima squadra, valorizzandone il potenziale attraverso il lavoro quotidiano. Il dirigente, inoltre, ha portato degli esempi concreti, soffermandosi sul cammino di