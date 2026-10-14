Dal possibile approdo in rossonero di Zirkzee fino alle parole di Kirovski, passando da Gabbia e Chukwueze: le notizie migliori della giornata di oggi
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Giornata molto interessante per il Milan. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, il Milan punta i riflettori alla trasferta di domani contro il Salisburgo. In occasione di questa trasferta, sono arrivate delle novità su Chukwueze e Gabbia: come sappiamo, il difensore italiano sarà out, il nigeriano, invece, avrebbe saltato la seduta di allenamento odierna. Spazio, però, anche al mercato, con un possibile approdo di Zirkzee a Milano.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi
1 . Le ultime su GabbiaIl Milan dovrà fare a meno di Matteo Gabbia per circa tre mesi. Il difensore ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra contro il Sassuolo e, salvo ulteriori verifiche, dovrebbe evitare l'intervento chirurgico, optando per una terapia conservativa. Il rientro è previsto nel 2027. Una perdita pesante per Amorim che, ora come ora, dovrà ridisegnare la difesa.
2. Il pupillo di AmorimIl Milan starebbe valutando il ritorno in Serie A di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, poco utilizzato al Manchester United, sarebbe un obiettivo più che gradito ad Amorim, che lo ha già allenato in passato. I rossoneri punterebbero ad un prestito con diritto di riscatto, mentre il club inglese preferirebbe un obbligo condizionato alla qualificazione in Champions League, per una valutazione di circa 35 milioni di euro. Sull'ex Bologna resta, però, anche la Juventus.
3. Le ultime su ChukwuezeSamuel Chukwueze, esterno nigeriano rossonero, ha saltato l’allenamento previsto stamattina a Milanello a causa di problema muscolare: il calciatore ha subito un affaticamento. L’allenatore Amorim ha deciso di concedergli un po' di riposo, proprio per evitare dei sovraccarichi nel mese di ottobre, pieno zeppo di impegni tra campionato ed Europa League.
4. Le parole di KirovskiJovan Kirovski, dirigente rossonero, ha ribadito l'importanza del progetto legato al Milan futuro proprio all'intervallo della sfida contro il Piacenza, sospesa e rinviata poi per l'infortunio dell'arbitro. L'obiettivo, secondo Kirovski, è accompagnarli verso la prima squadra, valorizzandone il potenziale attraverso il lavoro quotidiano. Il dirigente, inoltre, ha portato degli esempi concreti, soffermandosi sul cammino di Bartesaghi, Camarda e Comotto.
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