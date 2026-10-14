Dopo il pareggio rimediato in campionato contro il Sassuolo, per il Milan ritorna l'Europa League. Dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica per 3-0, i rossoneri ripartono domani dal Salisburgo in trasferta, match in programma per le ore 18:45. Ma quali potrebbero essere le probabili formazioni?

Salisburgo-Milan, probabili formazioni

I rossoneri di Amorim sono alla ricerca della prima vittoria nella competizione dopo la sconfitta subita contro le Aquile. Diverso, invece, il cammino del Salisburgo: alla prima giornata, infatti, gli austriaci hanno vinto per 0-1 in casa del, occupando il secondo posto dietro il

Per i rossoneri, out Gabbia e Saelemaekers. In difesa, invece, potrebbe presenziare Fikayo Tomori, sulla destra invece ci sarà Diego Moreira, anche perché Chukwueze non è al meglio. In corso, invece un ballottaggio tra Estupinan e Bartesaghi dall'altra parte. Chance da titolare anche per Cisse, con Pulisic alle spalle di Camarda, alla prima presenza da titolare della stagione.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlović; Moreira, Rabiot, Modrić, Bartesaghi; Pulisic, Cissé; Camarda. All. Amorim.

Probabile formazione Salisburgo

Per quanto riguarda gli austriaci, i fari sono puntati tutti su Lindstrom. L'ex calciatore del Napoli potrebbe giocare dietro a. Titolare ancheconin difesa.

SALISBURGO (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Konaté. All. Röhl.